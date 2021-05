Ha estado muchos años apartado del foco público, pero la fuerza con la que ha regresado Rafa Méndez a la primera línea como jurado del talent de RTVE sobre baile The Dancer es una oportunidad de lujo para que él mismo se sincere. Y, además, lo hace sin pelos en la lengua.





Tal y como hace en el programa a la hora de hablar de sus problemas en la adolescencia (como hizo precisamente en la noche de este lunes Lola Índigo), el coreógrafo tinerfeño de 45 años ha marcado su personalidad (casi) inclasificable en una entrevista para Lecturas en la que ha desgranado sobre todo su pasión amorosa.

Méndez, que perdió a su hermana Mabel hace siete años a causa de un tumor cerebral (razón que le hizo retirarse de la vida pública para cuidar de su sobrino), explica que “por temas personales, la vida te para”, y que casi desde entonces no aguanta a su lado a gente que no le gusta o no le aporta.

“Soy muy folleti. Amo la vida y amo el sexo, siempre superseguro. Últimamente la vida está muy loca, hay gente desleal, deshonesta… No me interesan los flipados y las flipadas”, ha explicado a la publicación al mismo tiempo que proyectaba en su mente la imagen de su expareja más reciente.

“Mi última relación fue con una persona mentirosa, me hizo muchísimo daño por sus inseguridades. Lo he perdonado. Le deseo lo mejor. Yo quería ayudarle pero me di cuenta de que era una persona deshonesta y mentirosa”, ha añadido el bailarín.

“Me mató, me dejó un año y pico mal esta historia. Venía de estar diez años solo, que me encanta estar solo…”, ha confesado Méndez, que sin embargo cree que, de una forma un tanto cósmica, lo tenía merecido: “Creo que el karma existe, lo que haces, lo pagas. Yo me porté muy mal con dos personas que eran muy importantes”.

“Hoy somos grandes amigos porque, con el tiempo, pude decirles que fui un mentiroso. A mí me gustaba mucho gustar a los demás. Hasta que se enamoran de ti, entonces te das cuenta de que la has cagado, has enamorado y tú no estás enamorada. Y salir de ahí cuesta, claro”, ha finalizado.