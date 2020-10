“Soy más que un cuerpo, todos lo somos”

El peso de Tania Llasera es un debate constante desde hace años que ya empieza a cansar a la presentadora y que ha provocado que explote en redes sociales manifestando su opinión.

Unas semanas atrás, Llasera desveló que había perdido diez kilos gracias al método del ayuno intermitente que consiste en no comer nada durante 16 horas y repartir las comidas en las 8 horas restantes.

“Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía“, afirmó cuando llevaba más de dos meses con este experimental procedimiento.

Asimismo, la vasca quiso ser transparente con sus seguidores y enseñar las secuelas físicas de perder peso: “Se me cae el cuello. Fin. Y no pasa nada. Se acepta con felicidad“.

Finalmente, la celebridad ha manifestado su cansancio hacia el debate de su cuerpo con una serie de imágenes en su Instagram: “Mi peso es debate desde hace años, y lo entiendo, pero me pesa. Soy más que un cuerpo, tod@s lo somos”.

“Me interesa adoptar hábitos saludables que me sientan bien, no estoy a dieta, no se trata de eso. Me cuido y mucho. Espero que se entienda ya por fin y que no tenga explicarlo y mucho más“, ha sentenciado.