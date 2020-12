“Una persona que jamás ha sido detenida, como Rafael, que no está acostumbrado a eso , no debe de ser tratado como él se sintió maltratado”, ha agregado.

Eufórico, taconeando y lanzando besos al más de un centenar de periodistas congregados, Amargo no ha querido ahondar en la ausencia de su productor, Eduardo de los Santos -detenido junto a él y a su mujer, Luciana Bongianino -, aunque sí ha dicho que ya no tiene nada que ver con el espectáculo.

Rafael Amargo ha reiterado este viernes su inocencia en una comparecencia ante los medios en el Teatro de la Latina tras ser liberado este sábado dos días después de su detención por su presunta implicación en tráfico de drogas . “ Soy más que inocente porque si no, no estaría aquí”, ha afirmado.

