“Soy madre soltera, tengo miedo de enfrentarme a este mundo y no saber guiar a mi hija”

PREGUNTA He estado en una relación durante dos años. Pero soy muy celoso, no me gustaba que quedara con un amigo suyo de toda la vida, soy demasiado impulsivo, por cada bobada, discusión… La he dejado 5 veces y, claro, a la quinta ella ya no quería volver.

La he desprestigiado, ella ahora no confía en mí y no puede estar conmigo. Sé que lo he hecho muy mal, que he sido un egoísta, ahora quiero volver con ella y no volver a cometer esos errores.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Antes de intentar volver con ella, está claro que necesita trabajar su autocontrol y su equilibrio emocional.

Su pareja tuvo mucha paciencia, seguramente demasiada. Desde el principio, no tendría que haber tolerado sus impulsos, ni sus celos, ni sus mentiras, ni su inmadurez.

En definitiva, si quiere tener alguna posibilidad de que sus relaciones en el futuro sean sanas y maduras, antes reciba ayuda profesional. Seguro que usted lo ha intentado por si mismo varias veces, y no lo ha conseguido. No se arriesgue de nuevo.

PREGUNTA Llevo 3 años con mi novio. De pronto hace unos meses empezó a trabajar demasiado y a ausentarse de casa, supuse que era por el estrés de la bebé de 11 meses que tenemos. Yo estaba todo el tiempo cansada y de mal humor.

Hace una semanas, empezó a salir de noche a visitar a unos amigos. Tengo que admitir que en los últimos tiempos me volví más celosa de lo normal y comencé a vigilarlo.

En fin el caso es que creo que tiene a otra. Y pensé que ahora que no estábamos juntos iría tras ella. Pero resulta que no sale de su casa. La verdad no entiendo. Antes siempre estaba ocupado con compromisos y trabajo y ahora se pasa el tiempo en la casa… ¿Me ayudas a entender?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Muchas parejas acusan al máximo la llegada de un bebé ya que les cambia por completo la vida.

Es una situación difícil, la madre está agotada y con pocas ganas generalmente de tener relaciones sexuales, y el padre empieza a sentirse relegado y, poco a poco, se va produciendo el distanciamiento.

Quizás su pareja se sentía muy agobiado en casa y de ahí su huida, y ahora que está tranquilo, no necesita salir; de todas formas, lo importante no es si ahora sale o no sale; lo fundamental será ver si ustedes como pareja tienen aún alguna posibilidad de futuro.

En el que caso de que en algún momento se lo planteen, sería preferible que antes siguieran una terapia de pareja, para que no les vuelva a ocurrir algo parecido a la situación que han vivido.

Mientras tanto, intente centrarse en recuperar su seguridad y su equilibrio emocional, por el bien suyo y de su bebé.

En el libro ‘La inutilidad del sufrimiento’ detallo cómo trabajar estas áreas.

PREGUNTA Tengo 20 años y soy madre soltera. Me separé hace un año. A pesar de tener una linda hija a mi lado siento un gran vacío, me siento una inútil por no saber qué quiero hacer conmigo misma.

Sé que este problema lo tengo de mucho antes de tener a mi hija. Tengo miedo de cómo enfrentarme a este mundo y no saber guiar a mi hija.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El problema de comunicación con el exterior es importante, pero aún lo es más nuestra falta de comunicación interior. Cuando nos conocemos en profundidad, somos capaces de mejorar y tener claras las prioridades en nuestra vida.

Es lógico que te sientas sola y perdida, incluso abrumada por la responsabilidad de cuidar bien de tu hija, y probablemente una terapia psicológica te vendría muy bien (si tienes problemas económicos, no te agobies, hay fundaciones, como la nuestra, donde te podemos ayudar. Las sesiones serán presencialmente u online, en función de dónde vivas. Puedes llamarnos al teléfono 910 837 781, y preguntar por nuestras “Becas”).

De todas formas, también te podrá ayudar leer libros como ‘Lo mejor de tu vida eres tú’. Ahí detallo cómo conocerte bien y sacar lo mejor que llevas dentro.