‘Soy la única que no reniega lo que pasó’: Balbina Herrera

No, pero no seríamos vistos como hoy.

No comunicar. Eso es como no hacer.

El problema es la ley, no él. Y a él lo quieren acabar. Cortizo lo protegió, pero en la cúpula no creen en nuevos liderazgos.

Sí. No sé por qué quieren quedarse, si no acatan las decisiones del partido.

Fui parte de un proceso, pero aprendí a vivir en democracia. He pagado un alto costo por eso. Y lo pago con responsabilidad. Pero yo soy la única en este país que no reniega lo que pasó. Y lo seguiré haciendo con hidalguía, a pesar de que los demás sigan bajo el agua sin aceptar que se beneficiaron de lo que ahora callan.

Estás sesgada. Los empresarios también tienen que aportar su granito de arena. No es solo ganar plata. Pero hay que sentarse a debatir, no irse para la playa.

No puedes compararnos con él. Hoy tenemos país y Canal gracias a esa dictadura. Sensatamente, te he aceptado los errores y dicho que nos sentemos. Por esos eslóganes, seguimos divididos.

Eso es porque los gobernantes posdictadura no han estado enfrentados a Estados Unidos y porque Noriega no gastaba lo que gastan hoy en vender su imagen. Ahora hay más plata para lavar cara. Y comprar gente.

No creas. Eso era lo formal. Aquí mucha gente estaba vinculada a las Fuerzas de Defensa. Y se hicieron ricos. Cuando iban bien, estaban con nosotros. Cuando no, cogieron distancia. Y hoy no estamos lejos de eso. Todo es conveniencia.

Tampoco en los pinchazos probaron nada y no por eso no los hubo. ¿O sí?

¿Y por qué no hubo condena? No pudieron probar nada.

No. Se cometieron errores, pero no era para que aquí hubiera una invasión.

