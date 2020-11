“Soy incapaz de abrirme a los demás, no tengo nadie a quien hablar o de quien sentir su calor”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Dormir con mi enamorado

PREGUNTA No sé qué hacer. Tengo 25 años y aún estudio en la universidad y vivo con mis padres. He tenido problemas con ellos porque quiero viajar o quedarme a dormir en casa de mi enamorado y ellos no lo ven correcto porque dicen que no son sus valores y que es su casa y son sus reglas.

Que está muy mal que yo haga eso y aquí está mi duda, si es malo lo que yo hago. Su familia no tiene problemas con esto, son más liberales.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No se trata tanto de si está mal o bien (cada persona tiene sus creencias y sus valores), lo que está claro es que tú vives en la casa de tus padres y ellos ponen las normas.

Intenta llegar a un acuerdo con ellos, pero recuerda que es su casa para todo, no solo para pagar todos los gastos.

Sin sentimientos hacia el novio

PREGUNTA Me siento como sin sentimientos hacia mi novio. Pero por ejemplo cuando nos peleamos me pongo super mal, me siento mal por haberle dicho algo que le hiciera daño, de hecho me entra pánico al pensar que me puede dejar.

Pero no sé qué me pasa que parece que no siento lo mismo y eso también me agobia porque yo no quiero dejar mi relación, aunque no entiendo por qué me pasa esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En toda relación la fase de atracción inicial dura un tiempo determinado, pero pasado el mismo, cuando ya no existe la novedad del principio, cuando el nivel de implicación y de demanda por ambas partes es mayor, se da paso a una fase diferente, donde con frecuencia pensamos que nuestros sentimientos han cambiado.

Es importante que dialoguéis con franqueza sobre lo que estáis viviendo. Dices que cuando discutís te sientes mal por si le has podido hacer daño, y ese es un hecho importante, pero es necesario que además de lástima haya ilusión, comunicación satisfactoria, deseos de estar juntos…; y que tengáis además la experiencia de sentiros bien, de disfrutar de vuestra compañía.

Piensa en definitiva las razones por las que quieres seguir con tu novio y los argumentos en contra para dejar la relación, y háblalo con él con franqueza y con la mejor actitud, para que intentéis alcanzar un acuerdo donde cada uno le pidáis al otro hechos muy concretos que os resultan importantes.

Ansiedad y vértigo

PREGUNTA Me han diagnosticado ansiedad, hay veces que no quiero salir y no quiero ver a nadie, solo quiero estar en mi cuarto. Llevo una relacion de pareja de 17 años y ha habido días en que no quiero estar con él, tampoco lo echaba de menos, eso no quiere decir que no lo quiera. Después rompimos pero al final hemos vuelto, y luego me dio vértigo, y después me dio esto de la ansiedad…

RESPUESTA DE LA EXPERTA Parece que estás atravesando una situación de crisis importante en estos momentos. La ansiedad es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, que nos indica que algo va mal; es como una alerta para que reaccionemos.

Es muy frecuente cuando nos sentimos mal que tomemos decisiones drásticas (como romper con la pareja), pero después comprobamos que eso no nos hace sentirnos mejor, y volvemos a intentarlo.

El vértigo, la ansiedad…, nos indican que estás al límite y que necesitas ayuda profesional. Desde la psicología vemos casos constantemente como el tuyo, y hoy los tratamientos contra la ansiedad son muy eficaces y en general rápidos. Básicamente, una vez que el psicólogo evalúa el caso, aproximadamente en dos sesiones, te comenta cómo te ve, de dónde surge la ansiedad.

A partir de ese momento, el profesional diseña un programa totalmente a la medida de tus necesidades donde te va a entrenar en una serie de recursos que tú puedas aplicar a tu realidad y en tu día a día. Repito, los tratamientos de ansiedad son muy eficaces.

Verás algún caso parecido al tuyo en libros como ‘La inutilidad del sufrimiento’, ahí detallo las principales técnicas y recursos que empleamos.

Cerrado emocionalmente

PREGUNTA Desde hace mucho tiempo llevo observando que soy incapaz de abrirme a los demás, tengo conversaciones banales pero no llego a crear conexión con nadie. Tengo sentimientos de vacío y soledad por haberme cerrado emocionalmente a todo el mundo.

Mi círculo de amistades y familia se ha ido empequeñecido hasta el punto de que puedo decir que no tengo a nadie a quien poder hablarle o sentir su calor o apoyo. ¿Qué debería hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Conviene que trabajes tus habilidades sociales, tu capacidad de comunicación y de interrelación. Es un tema importante que debes abordar cuanto antes. Muchas personas sufren situaciones parecidas a la tuya, y ahí la psicología puede ayudarte mucho.

En tu caso, quizás lo mejor sería un tratamiento individual. Si a través de la Seguridad Social tardan mucho en darte cita, y no puedes pagarte un tratamiento privado, hay fundaciones, como la nuestra, donde subvencionamos gran parte del tratamiento Tel 910 837 781, pero también hay talleres de Habilidades Sociales que te pueden resultar muy útiles.

En algunos textos podrás ver cómo mejorar tu comunicación y tu asertividad. En el libro ‘Emociones que hieren’ detallo algunos casos parecidos al tuyo y cómo trabajamos las habilidades de comunicación. ¡No dejes de pedir ayuda profesional!