¿Soy el único que siente ahogo o agobio con la mascarilla? No, estos son los motivos

Por otra parte, el uso en niños pequeños también resulta “complicado”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (EE.UU.) recomiendan que no se use mascarillas en niños menores de dos años ante el riesgo de asfixia.

“Las mascarillas, por lo menos las quirúrgicas y las autofiltrantes (que forman parte de los equipos de protección individual) no producen ni hipoxia ni hipercapnia (retención del CO2) porque lo que filtran son partículas, no retienen el aire, el cual puede entrar y salir a través de los materiales de los que están compuestas “, explican.

