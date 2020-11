“Soy el más rápido, el más rudo y el más lindo”: las frases más célebres de Mohamed Alí

4 junio 2016

“Flota como mariposa, pica como abeja; sus manos no pueden golpear lo que sus ojos no ven”.

La frase completa formaba una rima en inglés y reza: “Flota como una mariposa, pica como una abeja; sus manos no pueden golpear lo que sus ojos no ven”.

La pelea llegó a conocerse como “ The Rumble in the Jungle ” (El rugido en la jungla), en una de las características rimas de Alí.

En un mensaje para todos aquellos que no fueron muy buenos estudiantes o no tuvieron las oportunidades confesó: “No fui muy listo en la escuela, pero no me avergüenzo. Lo que quiero decir es, ¿cuánto dinero puede ganar el rector de un colegio?”