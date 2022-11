“Soy el líder de la selección”

El seleccionador español Luis Enrique Martínez, atendió este martes por la mañana a la prensa junto al capitán de ‘La Roja’, Sergio Busquets, a menos de 24 horas del debut de España en el Mundial de Qatar frente a Costa Rica. ‘Lucho’ se mostró relajado y “encantado” por debutar como entrenador en una Copa del Mundo, y empezó reivindicando su papel (y el de los entrenadores en general) como “líder” de esta selección: “El líder de cualquier selección ha de ser el entrenador porque eres el que tomas las decisiones. Aunque sea tu primera experiencia, eres el líder”.

“Claro que soy el líder”, insistió Luis Enrique, que procedió a explicar en profundidad su razonamiento, una idea que ha demostrado y mantenido desde su primer día en el cargo: “Tengo que decidir quien viene, quien juega, a la hora a la que entrenamos. Es lógico. El entrenador es un líder que tiene que dar poder a sus jugadores y darles soluciones para cuando juegan en el terreno de juego. Me encuentro perfecto, encantado de debutar como entrenador en un Mundial. Tuve la suerte de disfrutarlo como jugador. Estoy muy tranquilo y con ganas de disfrutar de una alegría”.

Además, el técnico asturiano resaltó la ambición española en el Mundial y no puso “techo” a las aspiraciones de la selección: “Nuestro objetivo es llegar hasta la final como todas las selecciones. Queremos estar el máximo tiempo posible. Hay que tener fe en lo que uno hace. Realmente las 32 selecciones pueden ganar“. Lo que no tiene claro, sin embargo, es el once inicial para el miércoles: “Elegiré a los jugadores ni por lo físico ni por lo táctico. Les he visto a un nivel de competitividad tan grande, los entrenamientos están siendo espectaculares, que saben que entrenando se ganan el puesto . En el partido lo vamos a tener más fácil que entrenando. Escogeré por el ‘feeling’ que tengo. Mañana por la mañana decidiré con mi ‘staff’ en función de lo que esperamos del partido los jugadores del once”.

En ese once inicial no podrá estar José Luis Gayá, de vuelta en Valencia por el esguince de tobillo que sufrió hace unos días. Sobre el capitán del Valencia habló de nuevo Luis Enrique, que confesó que habría “esperado” al lateral zurdo si se hubiese tratado de un jugador de cualquier otra posición. “Si tuviese que tomar la decisión de corazón y por lo que siento por José Gayá, seguiría aquí, pero tengo que tomar las decisiones con la cabeza. Tanto los doctores como las personas externas a las que yo consulté decían que era una lesión de 10-15 días, es decir, que no estaría de ninguna de las maneras al 100% para los dos primeros partidos. Lamentándolo mucho, tengo que tomar la mejor decisión para el equipo”, detalló.

Luis Enrique, no contento con la respuesta, profundizó en el problema con Gayá y los laterales izquierdos, escasos con su ausencia en el plantel mundialista: “Imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece el jugador, que es mantenerlo en la convocatoria, pero Jordi Alba se dobla hoy un tobillo y empezamos los dos primeros partidos del Mundial sin laterales izquierdos. Tengo que anteponer a lo que yo quiero o que me dicta el corazón lo que me dicta la cabeza, que tengo que liderar este grupo y hacer lo mejor para el equipo, que es convocar a otro jugador y tener dos laterales izquierdos en plenas condiciones para empezar el Mundial”.

Más allá de la baja de Gayá, sustituido por Alejandro Balde en la convocatoria, Luis Enrique desveló que podrá contar con Álvaro Morata y Dani Carvajal, dos piezas fundamentales en su esquema, además de Guillamón, también tocado: “Mañana estarían todos disponibles para jugar, incluso Guillamón, al que estamos cuidando por un pequeño tema físico; no queremos que toque balón para que se recupera bien. Podrían jugar todos“.

Para terminar, entró a analizar a su próximo rival, la selección de Costa Rica, de la que destacó a Keylor Navas por haber jugado “en uno de los mejores clubes del mundo” y por “su rol y su liderazgo”. “Conocemos a la selección y las individuales de Costa Rica. Óscar Duarte, Keylor Navas, Joel Campbell, Borges… Son jugadores que tienen experiencia a este nivel. Tienen un seleccionador experto. Van a competir seguro que bien, nos van a meter en muchas complicaciones y vamos a tener que estar muy atentos y muy acertados“, indicó el seleccionador.

Sobre Costa Rica, además, Luis Enrique retomó la polémica por su fallo de ubicación geográfica en Twitch, y restó importancia al ‘lapsus’ en el que aseguró que Costa Rica estaba en Sudamérica. “Cuando la ubiqué en Sudamérica fue un error, un despiste de ‘atontao’. He estado en el país, me encanta la energía y la ‘pura vida’ de la gente de allí. Los que se fijan en ese pequeño error debe ser que nunca se equivocan, pero si tengo que pedir perdón, lo pido. Como sé la energía que tienen los ‘ticos’ sé que no lo tendrán en cuenta. Es un partido muy difícil, es el tercer Mundial de Costa Rica y ha competido increíblemente bien. Tenemos muchas ilusiones y muchas ganas de ganar este primer partido. Profundo respecto a todas las selecciones del Mundial, especialmente a las que están en nuestro grupo” finalizó el gijonés, que este mismo martes por la tarde volverá a hablar, esta vez en su canal de Twitch.

