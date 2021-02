“Soy consciente de que no tiene cura”

Lorena Edo, exconcursante de Gran Hermano, se ha sincerado con sus seguidores a través de unas stories en su perfil de Instagram. Sin tapujos ha hablado de la enfermedad que padece desde hace años y sobre su estado actual con respecto a ella.

También ha confesado que se somete controles médicos cada seis meses, en donde le realizan varias pruebas, entre ellas resonancias electromagnéticas y análisis de sangre. “Estoy mucho mejor, pero soy consciente de que la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura”, ha expresado de forma sincera y contundente.

Aun así, Lorena ha mostrado normalidad y ha asegurado que el tema de su enfermedad es algo que ya tiene totalmente asumido. Pero también ha matizado que sigue sufriendo por ello: “Eso no significa que no me genere incertidumbre, pero se aprende a vivir con ello. No tenemos otra opción. Nos ha tocado, así que habrá que llevarlo de la mejor forma posible”.

Captura de pantalla donde Lorena se sincera sobre su enfermedad. @Lore_edo / Instagram

Además no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar a sus 46.000 seguidores sobre otro problema que sufre, la ansiedad: “Tengo ansiedad, mucha. Si tu pregunta es respecto a la comida, es la incógnita de mi vida. No tengo la solución, es muy complicado. Si algún día consigo lograrlo, prometo contarlo”.