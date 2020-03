“Soy autónomo, me preocupa más comer que los resultados deportivos”

Nueve medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, convierten a Enhamed Enhamed (Las Palmas, 1987) en uno de los deportistas paralímpicos españoles más laureados de la historia. Con ocho años “gané la ceguera”, como él mismo describe, pero lo que le cambió de verdad la vida fue la natación. Tras dejar la competición tras los Juegos de Londres de 2012, siete años después volvió con un objetivo, el de competir en Tokio. Ya tiene el billete para los Juegos… de 2021.

¿Dónde está ahora?

En Madrid, en mi casa. Iba a ir a Las Palmas hace un par de semanas pensando que esto no se extendería a toda España y que podría seguir nadando allí, pero viendo noticias de medios extranjeros vi la que nos iba a caer y dije ‘me quedo en Madrid’ y es la mejor decisión que pude tomar.

¿Puede entrenarse en casa?

Mi entrenador nos ha mandado unos entrenamientos bastante completos. La parte de cardio la cubría subiendo y bajando las escaleras del portal, que los vecinos debían pensar que se me había ido la cabeza, pero el Comité Paralímpico nos hizo llegar un remo a casa a varios deportistas y ya cambia completamente la historia. Es lo más parecido a nada porque trabajas toda la musculatura.

Si no la pérdida es demasiado grande. Esta vida tan sedentaria que vamos a llevar afecta a la parte aeróbica y afecta mucho a cuando se vuelva a los entrenamientos.

¿Es más difícil en el caso de un deportista con discapacidad?

Cada uno lo está llevando de la mejor manera. En mi caso lo estoy llevando bastante bien, normalmente tengo muchas actividades que hago desde casa, soy una persona que me entretengo muy bien yo mismo a través de la lectura y la música. Recursos tengo suficientes para llevar bien esta situación. Independientemente de si eres deportista de élite o no, hay mucha gente que no está acostumbrado a estar en casa, que convive con gente que casi no conoce y eso lo hace muy difícil. Es saber trabajar desde casa y establecer rutinas y hábitos.

¿Debe permitirse salir a entrenarse a los deportistas de élite como han reivindicado algunos de sus compañeros?

Soy un poco ambivalente en ese sentido. Por ejemplo, salir a la calle puede venir muy bien, pero los atletas ciegos no tendrían con quién correr. Un ciclista, estamos en las mismas. En algunos deportes estaría bien que tuvieran un espacio abierto, pero sí, es nuestro trabajo, pero ahora mismo toda la sociedad está en sus casas. Es nuestro trabajo, pero esto es una situación excepcional.

Del subidón de lograr el billete olímpico a la situación actual…

Sí, fue justo el fin de semana anterior a toda la clausura, el 7 de marzo conseguí las mínimas de mis dos pruebas y el 8 batí el récord de Europa. Cuando estaba consiguiendo tener ritmo tras un inicio de temporada con lesiones, hay que parar. Pero sinceramente ahora mismo tengo la tranquilidad de que ya no tendré que entrenar para tener la mínima.

Usted era partidario de que los Juegos se aplazaran

Unos Juegos este verano hubiera sido injusto para muchos países, para los europeos en estos momentos y también los asiáticos. Tener unos Juegos Olímpicos primero y Paralímpicos después a un nivel bajo sería algo descafeinado. Los Juegos se pueden convertir en un símbolo de lo que ha superado la sociedad en su conjunto a nivel mundial.

¿La incertidumbre era lo peor para los deportistas?

Te voy a ser sincero, no me preocupaba en absoluto. Tengo una incertidumbre mayor, yo soy autónomo y al final posiblemente no tenga ingresos o quizás ninguno hasta junio o julio. Me preocupa más comer que los resultados deportivos.

¿A qué se dedica?

Me dedico al coaching desde hace años, dando formación en empresas y conferencias. Hay que cosas que se han suspendido pero otras se han cancelado directamente. También hago coaching individual pero claro, la gente ahora mismo aun necesitándolo, no todo el mundo puede permitirse un gasto que salga de las necesidades básicas. La información que me llega es que en nuestro sector va a ser complicado conseguir trabajo hasta verano o después del verano.

Cambian las prioridades

Sí, por eso te digo que sí, es preocupante lo del deporte y que se retrasen las cosas, pero tenemos que ser un poco conscientes y tener una empatía y una solidaridad de mirar por todos nosotros y no solamente por lo que nos toca directamente. Yo afortunadamente no soy padre de familia como es el caso de otros deportistas paralímpicos, en ese caso la preocupación se multiplica. El deporte es deporte, es apasionante y bonito, pero hay que trabajar en facetas menos individuales y más globales. Esto va a afectar a la sociedad a niveles muy profundos.

Y los Juegos finalmente fueron aplazados…

Yo estoy muy de acuerdo. El espíritu olímpico es que estemos en igualdad para que demos el mayor rendimiento. Celebrar unos Juegos sin público o sin la mitad de los países o con deportistas que no han podido entrenar, habría sido un desacierto. Por una parte contento y tranquilo, pero también feliz. Era la única decisión viable.

¿Se entrenará más relajado en casa?

En mi caso, no va a cambiar el objetivo. No tienes la urgencia de entrenar porque a la vuelta tienes que estar lo mejor posible, pero ya no es solamente por el rendimiento, por salud mental viene muy bien entrenar.