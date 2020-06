Sotomayor vuelve a la carga y raja contra Sergio Ramos por no acudir a la reunión con el Gobierno

Roberto Sotomayor ha vuelto a remover las aguas de la polémica con sus últimas declaraciones en ‘La Tribu’ de Radio MARCA. El atleta español fue noticia esta semana por unas críticas a Pepe Reina considerando que contradice su ideología con el mensaje de apoyo que mandó a la comunidad negra con motivo del ‘Blackout Tuesday‘ en solidaridad con los protestantes.

Ahora ha sido el turno de Sergio Ramos y su supuesto desplante a los representantes del Gobierno, en una reunión telemática que tuvieron con los capitanes de algunos equipos de LaLiga. Según informó ‘El Larguero’ Ramos “no quiso salir en la foto” al estar en desacuerdo con cómo han gestionado la vuelta del fútbol.

“Un deportista como Sergio Ramos debió comparecer ante el Gobierno, no me imagino haciendo eso a Raúl o a Nadal “, opinó Sotomayor. “Un deportista tiene que tener más elegancia y clase de la que demostró. Yo, que no soy nadie, no me negaría a acudir si me llamara Pablo Casado. He celebrado goles de Sergio Ramos, pero he dado mi opinión y todo se ha sacado de contexto”, consideró.

También quiso explicar sus palabras hacia Reina, y se mantuvo firme en que el mensaje del guardameta se contradice con sus visiones políticas. “Tengo mucho aprecio deportivo a un portero como, pero se contradice y todos patinamos”, explicó.