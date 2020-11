Sortean carriles para la doble tanda clásica del sábado

El orden de partida será el siguiente: 1) Majestic Code, con José E. Morelos (120 libras); 2) Go Messi Mania, con Odin Londoño (120); 3) Lucky Thirteen, con Jesús Barría (120); 4) Orb Ruler, con Ángel Rivas (120), 5) El Guardián, con Luis E. Arango (120); 6) Torrentes, con Abdiel Jaén (120); y 7) Personal Cause, con Lorenzo Lezcano (120).

