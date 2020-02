Sorribes y Suárez ponen a España con un pie en las Finales de la Copa Federación

Sorribes no se vino abajo, sabedora de las dificultades que atravesaba la exnúmero uno del mundo, y continuó sólida para recuperar rápidamente su ventaja. Osaka aguantó hasta el 3-3, pero tras perder su saque en blanco ya no levantó cabeza y dejó vía libre a la española.

La 78 del mundo había perdido sus tres últimos individuales en la competición, pero salió al primer punto mucho más tranquila y con un plan de juego claro que la nipona, un torbellino de errores no forzados. 24 encadenó en un primer set para olvidar para Osaka, que únicamente ganó 10 puntos, sólo uno con su servicio, que fue incapaz de ganar para acabar con duro ‘rosco’ en menos de media hora. Sorribes, por su parte, no dio concesiones, haciendo daño con su revés cortado y bolas altas.

You May Also Like