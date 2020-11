Sorpresa en Georgia: Biden ahora supera a Trump y acaricia la victoria

El candidato demócrata Joe Biden ha superado en número de votos al presidente Donald Trump en el estado de Georgia, crucial en la batalla hacia la Casa Blanca, aunque el recuento de votos aún continúa este viernes.

El hecho fue reportado casi a las 5:00 a.m. de este viernes (tres días después de las elecciones) por las cadenas de televisión Fox y CNN y el diario New York Times que anunciaron que Biden -que en las últimas horas había reducido la distancia con Trump- tomaba la delantera consiguiendo a esa hora 917 votos más que el actual presidente en este estado del sur del país.

Desde entonces, la distancia se ha ido ampliando.

Tres días después de unas tensas elecciones, en las que la pandemia de la Covid-19 llevó el voto por correo a cifras récord, el final del escrutinio en estados muy disputados podría determinar quién consigue la cifra mágica de 270 votos del colegio electoral que se necesitan para ganar.

En su tercera postulación a la presidencia, Biden se mostró confiado en su victoria junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, e insistió el jueves en que los votantes sean pacientes y que el resultado se conocerá “muy pronto”.

“Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama desde su feudo en Wilmington, Delaware.

Biden, de 77 años de edad, sumaba al menos 253 votos electorales, según las proyecciones de medios estadounidenses, y 264 si se incluye Arizona, donde Fox News y la agencia AP proyectaron su triunfo.

Trump, de 74 años, acumulaba 214, y aunque su reelección todavía es posible, sus posibilidades disminuyen a medida que avanza el conteo.

El mandatario se declaró ganador de las elecciones desde el miércoles en la madrugada y desde entonces reitera denuncias de fraude, sin aportar pruebas, centrándose sobre todo en los votos por correo.

Su campaña inició varias demandas para impugnar resultados y pidió un recuento en Wisconsin, donde Biden ganó por solo 20 mil votos.

“No podemos permitir que nadie amordace a nuestros votantes e invente los resultados”, dijo en una declaración que cadenas televisivas como MSNBC dejaron de transmitir explicando que las afirmaciones son falsas.

An #APFactCheck reviews claims made by President Trump at the White House on Thursday about vote counting.

READ MORE: https://t.co/qAx5ETQBAM pic.twitter.com/QyOstJD6Mx

— AP Fact Check (@APFactCheck) November 6, 2020