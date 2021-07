¡Sorpresa! El ‘Dream Team’ de EEUU cae ante Francia en básquetbol en Tokio y le quita un invicto de 17 años

Pero entonces Kevin Durant cometió su cuarta infracción. En lo anímico sintió el golpe el equipo de Popovich. Francia empezó a enredarlo en la defensa. Evan Fournier tuvo una noche inspiradísima ( 28 puntos ) y ya no dejó correr a su rival, que no volvió a encontrar tiros fáciles. Nando De Colo (13 puntos) y Rudy Gobert (13), lo escoltaron en la gran victoria francesa.

