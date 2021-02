Sorprenden a más de 100 personas en una boda en Pedregal

El Decreto Ejecutivo No. 62 del 13 de enero de 2021 contempla, entre otros aspectos, que está prohibido en el territorio nacional la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones en lugares públicos, comerciales y de cualquier índole a fin de mitigar la propagación de la Covid-19 en el país. De igual forma, no están permitidas las celebraciones festivas o reuniones en botes, yates o similares, complejos o torres habitacionales.

