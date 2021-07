¿Qué mensaje le damos al mundo con un presidente de la Asamblea sin visa de Estados Unidos?

Ojalá fuera lo único. Es peor. Un diputado que quiere cambiar el estándar del examen médico para ayudar a su hija le hace más daño al país que si solo robara.

¿Por qué los independientes no salieron abiertamente a rechazar la candidatura de Crispiano Adames?

Si ese era el compromiso político, pues olvidaron los compromisos morales.

¿Qué espera de este año legislativo?

Es duro imaginar que las cosas pueden empeorar. Aunque siempre sorprenden.

Los tres temas más importantes que debe ver la Asamblea en este periodo.

Magistrados, directiva del Canal y la ley electoral que favorezca al país, no a ellos.

Según el discurso de Cortizo, todo está bien. ¿Quién es el ciego aquí?

Hay una ceguera generalizada en el gobierno y él es el del bastón blanco.

¿Quién manda en este país? ¿Cortizo, Carrizo, los diputados o Paco Sucre?

La banda cambia de líder dependiendo de la fechoría que quieran hacer.

Su respuesta a quienes aun creen que Nito es víctima y no sabe lo que pasa.

Yo creo que la víctima es el que todavía piensa que él no sabe lo que pasa.

¿Por qué él le ha dado tanto poder a Carrizo y los ‘chiquiministros’?

Es inexplicable. No tenía necesidad ni de plata ni de votos de esa gente.

¿El problema del gobierno es desidia, chambonada, corrupción o…?

Hay corrupción producto de chambonada, pero casi todo está muy bien pensado para no hacer lo correcto. Sorprende la capacidad de estructurar la corrupción.

El caso más concreto.

El contrato al artista Charlie De Ycaza.

¿En qué es este gobierno peor que el de Varela y que el de Martinelli?

En los gobiernos anteriores, la banda todavía la manejaba el presidente. En este, la maneja el que trae el botín al grupo.

¿Banda presidencial o delincuencial?

Con “F” de fechorías.

¿Quién lidera la agenda económica?

Héctor Alexander no. Y no veo a nadie que levante la mano por eso.

Si la deuda la usan en planilla, y paran los proyectos que generarían empleo, ¿cómo se recuperará la economía?

Con cascaritas de huevo.

Lo más preocupante de la deuda.

El tamaño de la burocracia, que excede cualquier proyección de ingresos que teníamos para poderla financiar. Por ejemplo, si la mina produce $30 millones al año, 20 veces eso cubriría apenas un mes de planilla. Ese es el tamaño de este problema. Si no reducen los gastos no habrá manera de poner dinero en el desarrollo ni pagar la deuda que hemos incurrido.

¿Qué va a pasar el día que dejen de repartir la ayuda a la gente?

Habrá un gran caos, porque no se ha planificado para crear oportunidades de empleo. Al contrario, los estamos matando con normas laborales obsoletas y sin un plan de recuperación económica.

Su opinión de la fuga de capitales de los bancos panameños.

Producto del desencanto de la gente de lo que está viendo. Más que la plata, me preocupa el éxodo de gente joven. Todo el que tiene menos de 50 años se quiere ir.

¿Teme que quiebren algunos bancos?

No, siempre y cuando el gobierno no se meta donde no debe.

¿Quién ganó con la renovación del contrato de Panama Ports?

Panama Ports. Y no dudo que hayan pagado por ese contrato. Pero el gran perdedor es el país y su capacidad de expandir sus servicios marítimos. Si es tan buena la empresa, ¿por qué no hizo Corozal?

¿Qué explicación le falta de la renovación a NG Power?

¿Por qué somos accionistas, si eso compromete nuestra independencia frente a todo el sector energético?

El interés del gobierno en la minería: ¿por qué debe prender las alarmas?

El Estado no puede ser juez a través de Miambiente y parte como socio de la empresa. Y no tenemos nada que ganar ahí.

¿Por qué José A. Rojas negocia todos los contratos importantes del Estado?

El tema es qué responsabilidad tiene él en esas negociaciones cuando no tiene un cargo legal en el gobierno para imputarle después responsabilidades.

Vacunación clandestina. ¿En qué cree que termine ese caso?

En nada. En nada.

Vacunación de Pérez Balladares.

Más que la vacunación, el problema es la altanería en torno a la vacunación. ¿Por qué no hizo como los otros expresidentes, que se vacunaron donde les tocaba?

Él dice que lideró un gobierno honesto. ¿Qué tan cierto es eso?

Yo no sé, pero lo cierto es que ahora se han descubierto los antecedentes de la banda del PRD, que llegan hasta su gobierno. Por ejemplo, las notarías.

¿Le tiene esperanzas al gobierno con la elección de los nuevos magistrados?

Cero. Ni en el gobierno ni en el sistema. A lo mejor llegan honestos, pero el sistema mismo los compromete.

¿A qué funcionario botaría usted hoy?

A los ministros consejeros y después a medio gobierno. Todo lo nombrado por el PRD, con raras excepciones, son botellas, y ese cáncer se está comiendo los recursos que necesita este país para levantarse.

Seguro Social. ¿Le tiene fe al diálogo?

Esa mesa se caracteriza por enormes niveles de ignorancia y por la defensa de intereses de los que están sentados ahí, en contra de los intereses que dicen representar. De ahí no va a salir nada. Se va a acabar el tiempo y el gobierno va a salirse con la suya fusionando los sistemas y pateando la pelota.

¿Hasta dónde llega esa pelota?

Hasta 2028. Pero en ese momento ya no vas a tener pelota que patear porque como no reajustaron el sistema, no tendrán recursos para formarle capital a las pensiones para seguir adelante.

El papel real de Gerardo Solís.

El burro de Troya.

¿Puede Caraballo ser implacable contra funcionarios actuales, estando su cargo a disposición del presidente?

Deberían nombrarlo titular hoy. Interino, lo pueden sacar cuando les pique.

¿A quién defiende la Corte?

Al sistema político, de la cual ella es parte importante. Un sistema político que a gritos hay que cambiar.

¿Qué debe hacer el Minsa hoy?

Investigar la clínica privada clandestina del doctor diputado y abrir el país, porque ya está probado que eso no funciona.

Y, ¿el Ministerio Público?

Lo obvio, al menos. Investigar lo nuevo y entregar lo que tienen cogiendo moho.

¿Qué es el PRD hoy?

Un partido en vías de extinción.

Y, ¿quién manda ahí?

Diferentes tribus, diferentes objetivos. Igualito a como terminó el imperio romano y cualquiera en decadencia.

Militarización. Su respuesta a quienes no la ven.

Tampoco la veíamos antes de 1968…

En una frase. Iván Eskildsen.

Hace lo que buenamente le permiten.

Rafael Sabonge.

Ocupado tapando huecos, y no los importantes.

Gaby Carrizo.

¿Gaby Hollywood? ¿O Richard Fifer?

Ramón Martínez.

¿Qué está haciendo?

Federico Alfaro.

Qué hace es el secreto mejor guardado.

¿Cuál es el poder real de Eyra Ruiz?

Está detrás de todo y lo tapa todo.

¿El poder de Camilo Alleyne?

Eyra Ruiz.

Y, ¿el de Benicio Robinson?

Nadie más callado y astuto.

¿El de Yanibel Ábrego?

Matrimonio con patrimonio.

Zulay Rodríguez, ¿PRD o RM?

Los dos. Y también Zulay.

¿A qué entidad les recomendaría a los lectores pelarle el ojo?

A la estructura interna del Seguro Social. Eso en cualquier momento colapsa.

¿Dónde tiene más poder Martinelli: en RM, la Corte, el PRD, CD o en…?

En RM es el rey. En los otros es el cliente favorito.

Además de operarse la columna, ¿qué haría Martinelli para chifear el juicio?

De pronto hacerse las tetas. Una primero y la otra después.

¿Ya firmó por la constituyente?

Sí.

¿A qué funcionario extraña?

A Isabel de Saint Malo.

Su nota al papel de los opositores.

¿Cuáles opositores?

¿Qué pasa con los gremios? Solo se oye a la Cámara de Comercio.

Ellos en buena medida son parte del sistema político y también están en crisis. Mira Conep, y Julio de la Lastra ni siquiera se declaró impedido en Panama Ports.

Listas oscuras. ¿Por qué no salimos?

No hacemos lo que tenemos que hacer.

¿Por qué la gente no siente que el robo es con ellos?

Porque es muy complicado que un humilde entienda que él tiene mala salud y mala educación porque se robaron la plata en Panama Ports. Y los educados no hacemos nada para que ellos entiendan.

¿Qué piensa cuando gente que no opina le dice ‘sigue opinando’?

Me ofenden. Pero me aguanto su cobardía y sigo en el debate.

Los hermanos Martinelli en una frase.

30 años no son nada. Ánimo, chicos.

Odebrecht.

Transformó mucho más América Latina que lo que Simón Bolívar jamás imaginó. Pero para mal.

Defensoría del Pueblo.

En mi libro, no debería existir ni esa entidad ni Antai. El pueblo no necesita intermediarios para ejercer sus derechos ni exigir transparencia.

Su pronóstico para 2024.

Martinelli inhabilitado y una alianza entre facciones de los partidos para acceder al poder con un pacto para futuros gobiernos. Que Dios nos coja confesados.

Y, ¿para los tres próximos años?

Pérdida del grado de inversión, más deuda sin planificación y muchos más escándalos a la orden del día.