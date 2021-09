Soraya Arnelas pospone su enlace dos años porque quiere “una boda gitana”

“Me encuentro superbien porque, gracias a Dios, puedo seguir trabajando y Olivia me está dejando hacer conciertos y tal, pero sí que es verdad que la edad va pesando y hay algunos achaques de la edad. Tengo previsto seguir trabajando hasta el 15 de octubre, me toca para el 10 de noviembre y esos 20 días quiero estar un poquito más tranquila , pero voy a aprovechar hasta el último momento si todo va bien”, relató.

Pero eso no será posible en la actualidad, por lo que, según anuncia la cantante, se pospone el enlace. “Las cosas no han mejorado, entonces, como yo quiero una boda gitana de estas de tres días, pues por lo menos tendremos que esperar mínimo dos años . Hasta dentro de un par de años, más o menos”, desveló la extremeña ante los medios en la presentación de Celebrity Bake Off España.

