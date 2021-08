Soraya Arnelas encuentra la causa de sus dolores lumbares durante el embarazo: “Me ha parecido curioso”

Soraya también se ha confesado muy contenta por que ya ha sido vacunada de la segunda dosis , después de las dudas sobre las vacunas en embarazadas, y que no ha tenido ningún efecto secundario: “Tengo suerte, me encuentro muy bien”.

La intérprete ha reconocido que desconoce “cómo está ligado las lumbares con la hidratación” y que, al principio, era bastante “escéptica” de este sencillo remedio. “He querido compartir esto con vosotras porque me ha parecido muy curioso , aunque puede que no sea en todos los casos”.

