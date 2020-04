View this post on Instagram

Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a @unicef , quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del # COVID19. Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos. _______ Yesterday the World Health Worker Week came to an end and, together with @unicef, I want to express my deepest gratitude for the work they do. Anonymous heroes who endure long days and nights away from their families, so that ours can be safe from #COVID19. For continuing, despite everything, their noble commitment to caring for pregnant women, and keeping children and adolescents protected. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome #Unicef

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Apr 12, 2020 at 11:21am PDT