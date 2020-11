Sony pone a la venta su nueva Playstation

Las consolas de los dos gigantes tienen características globalmente equivalentes. Sony cuenta para diferenciarse con juegos muy esperados como Spider-man: Miles Morales; Ratchet & Clank: Rift Apart; u Horizon: Forbidden West , algunos de los cuales no se esperan hasta dentro de varios meses.

“Con la Covid-19, me imagino que la gente no quería amontonarse en las tiendas”, comentó Theo Pasialis, que fue a buscar su PlayStation 5. “Además, no había suficientes para todos”, acotó.

