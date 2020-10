Sony incluye botones directos a Netflix, Disney+, Spotify y YouTube

Era evidente que la nueva PS5 iba a poder hacer esto de manera integrada -¿cómo si no?-, pero Sony todavía no había confirmado l as aplicaciones que llevaría de serie el aparato . La firma ha anunciado ya cuáles serán y, además, para hacer la vida más fácil a los usuarios, ha diseñado un nuevo mando a distancia para la consola con el que se puede controlar esas apps .

You May Also Like