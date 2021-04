Sonsoles, la mujer con la que Antonio David habría sido infiel a Rocío Carrasco, rompe su silencio: “Es un manipulador”

Cuando Carrasco le preguntó a Antonio David por su actitud con aquella joven, este, según Rocío, reaccionó con insultos: “Su respuesta era que yo estaba loca, que a mí el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando muy mal”.

“Un día de verano empiezo a ver cosas que no me gustan”, señaló la hija de Rocío Jurado, antes de relatar cómo vivió la supuesta infidelidad de su entonces marido. “Con una determinada chica, que se llamaba Sonsoles, le veo demasiada complicidad, demasiados detalles que no eran los esperables de una persona a la que acababas de conocer”, indicó.

Sonsoles, la mujer con la que Antonio David Flores habría mantenido una relación sentimental cuando estaba casado con Rocío Carrasco, según contó esta última en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha concedido una entrevista por teléfono en exclusiva al programa Sálvame de Telecinco, en la que califica al exmarido de Rocío de “zalamero y manipulador”, y añade que ella no fue la única mujer que estuvo con el ex guardia civil en aquella época.

