Sonora pitada de la afición iraní y rechazo de los jugadores a cantar el himno como protesta ante la represión

Las protestas de jugadores y afición están dirigidas al régimen de Irán por el fallecimiento de Amini , la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la policía por no respetar el código de vestimenta iraní al no llevar bien puesto el velo.

No han tardado en estallar las reivindicaciones en el Mundial de Qatar de 2022, pues tras una primera jornada que apenas se salió de lo ‘protocolario’, el día 2 de la gran cita ha contado con dos sonados casos: la marcha atrás de las selecciones europeas decidiendo no enfrentarse a las sanciones por utilizar brazaletes de arcoíris y una fuerte protesta contra la represión ejercida por el gobierno iraní.

