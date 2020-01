SONIDOS EN LA VIA | La Prensa Panamá

Pensando que “uno es uno, y no lo que dicen de uno”, olvidemos este pequño résumé y centrémonos en el disco. Border (La línea) es un producto musical apasionado sin medida, y que despide libertad a causa del proceso creativo experimental que lo creó. Los entendidos aseguran que es una mezcla entre música mixteca (tradicional de su natal Oaxaca, México), jazz, gospel y hip hop, y yo no tengo nada que agregar.

Pues bien, la tal “Lila Quién”, que se presentará en Panamá el lunes 22 de septiembre, no es otra que la misma que se presentó junto a Caetano Veloso en la pasada entrega de los premios Oscar, ambos nominados en la categoría “Mejor canción para una película” por el tema Burn it blue , de la banda sonora de la película Frida .

You May Also Like