Soñar para conquistar | La Prensa Panamá

“Cuando asistí por primera vez al Festival de Jazz de Panamá, fue allí que creció mi sueño de aprender esa música tan completa que llenaba mis expectativas. Tanto así, que hasta el día de hoy he gozado de oportunidades educativas que me han hecho avanzar como músico y mejorar como persona”, comentó Testa, cuyo nombre real es Alexander Suárez.

You May Also Like