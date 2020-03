Sonambulismo, terrores nocturnos… estas son las parasomnias más frecuentes y su tratamiento

Muchas parasomnias no necesitan tratamiento, pues son benignas o con el tiempo desaparecen, pero cuando afectan a la calidad de vida del paciente o a los que le rodean, en primer lugar “se toman medidas de higiene de sueño para que la gente duerma bien y el tiempo suficiente, y evitar las cosas que estresen y realizar tratamientos para manejar la ansiedad. Cuando son muy agresivas, peligrosas, etc. y hay riesgo físico, se puede administrar medicación, como clonazepam ”, una benzodiacepina que reduce la actividad anormal del cerebro y se utiliza también como ansiolítico o anticonvulsivo.

Las apneas también se han relacionado con un mayor riesgo de padecerlas, “después de cada apnea, el paciente se despierta dos o tres segundos, y hemos observado que, durante esos segundos, muchos hablan, gesticulan, y parece que sea un trastorno conducta sueño REM, pero no lo es. Cuando esas apneas no se producen, estos episodios también desaparecen”, nos contó.

Aunque no se sabe exactamente a cuantas personas afectan, debido a que la mayoría son benignas o puntuales y los pacientes no acuden al médico, se calcula que, por ejemplo, “en el caso del sonambulismo y terrores nocturnos los puede tener entre el 5 y el 10% de la población. En caso de los terrores nocturnos, el 95% de ellos ocurre durante la infancia y desaparecen en la adolescencia”.

