¡Son su regalo! Aurelio Tamayo pasó su cumple sin sus hijas juntas

El cantante Aurelio Tamayo ajustó un año más de vida 28, pero esta fue su primera celebración sin sus dos hijas juntas.

“El primer año donde no las podré tener a las dos a la misma vez en mi cumpleaños, me duele mucho, lo intenté, pero lastimosamente no pudo darse”. Destacó que lo único que quería este día era estar con ellas pues son su mejor regalo.

Hoy solo quiero compartirles que me siento bien, porque a pesar de toda esta situación de pandemia, tengo una familia hermosa.

Mucho aprendizaje

“Ya son 28 años, 28 años que me ha tocado aprender, que los amigos los cuento con los dedos, que mi familia es maravillosa y están para mi al 100%, que mis hijas son mi vida entera, mi sol, felicidad absoluta, son 28 años que me ha tocado sobrevivir sin un papá, que me ha hecho apreciar cada esfuerzo de mi mamá, una gran madre, luchadora, batalladora, muy humilde y con un corazón gigante”, destacó.

Pero, el cantante sí logró estar con ambas, pero por separado. “Las veré por separado y aunque no sea lo que quería, me conformo porque me llenan. Siempre he sido un hombre de apreciar lo más sencillo, lo más básico”, dijo.

Hace algunas semanas, Aurelio terminó su compromiso con Leribeth Solís, la madre de su hija más pequeña.