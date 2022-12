“Son retrasados, siempre me hacen lo mismo”

todos d calentada alguna vez hemos insultado a nuestros padres o a nuestros amigos no se, q lo hagas una vez d calentada no significa q sea una conducta

“No sé qué es más triste, no tener tiempo y desperdiciarlo quejándose públicamente, o no tener suficientes millones como para poder pagarle un móvil baratito a la abuela y llamarla cuando estés más desocupado”, criticó otro. “ Es como el niño que llora fuerte porque se enfada con sus padres , pero sin ser un niño”, añadió otro usuario.

No sé qué es más triste, no tener tiempo y desperdiciarlo quejándose públicamente, o no tener suficientes millones como para poder pagarle un móvil baratito a la abuela y llamarla cuando estés más desocupado.

“ Ojalá lo vea mi madre. Mamá, espabila un poco, joder . ¿Te quieres dar cuenta de que estás haciendo el puto idiota y te tienes que mover?”, espetó. “Ojalá lo vean, que mi madre me ve de vez en cuando, o sea, que espabilen, que me tienen hasta los cojones”.

“Tío, de verdad, que os estoy oyendo. ¿No os podéis ir a tomar por culo a dar un paseo? Joder. Todos los días la misma mierda y todos los días la misma bronca”, continuó criticando ElXokas. “ No me digas que lo sientes, que me da igual, cámbialo y deja de hacerlo “, añadió, refiriéndose a la respuesta que le da su madre.

“Si hay una persona que tenga personas ancianas en casa, no tengáis conversaciones al lado de ellos cuando están al teléfono. Yo no sé cómo pueden ser tan imbéciles, tío”, se quejó. “Todos los putos días les tengo que decir lo puto mismo: por favor, cuando le paséis el teléfono a mi puta abuela, separaos si vais a tener una puta conversación . Dadle el puto teléfono e iros a tomar por culo porque mi vida es muy ocupada”.

“Tengo la puta decencia de llamar a mi casa, igual que hago todos los días, teniendo mazo de cosas que hacer, y tengo que llamarles por puta responsabilidad “, comenzó diciendo. “Mis putos padres, que son retrasados, siempre me hacen lo puto mismo y es que me suda la polla”.

You May Also Like