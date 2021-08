“Son normas de obligado cumplimiento”

Con base en lo anterior, me gustaría indicarle que la FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas. A tal objeto y en este particular contexto, le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les haré partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento.

LaLiga indicó que apoyará a los equipos que decidan no dejar a sus internacionales viajar con sus selecciones. Algo que la FIFA no está dispuesta a aceptar, pese a que los jugadores que tengan que viajar a las eliminatorias de la Conmebol no tengan tiempo suficiente para poder incorporarse a sus clubes para la disputar la jornada de liga. Estamos hablando de un mínimo de 25 jugadores de LaLiga (a falta de conocerse la convocatoria de Venezuela y Ecuador) .

