¿son más egoístas?, ¿más inteligentes?, ¿más introvertidos?… Lo que la ciencia dice al respecto

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de hijos por mujer en España es de 1,34. Una tendencia que continúa a la baja año tras año. Las parejas con un solo vástago representan en la actualidad el 30% mientras que las que optan por tener tres hijos es solo del 4%. Sin embargo, los hijos únicos siguen arrastrando consigo numerosos sanbenitos que no se sacan de encima a pesar de que las familias ‘monohijo’ ya son mayoría.

Solitarios, introvertidos, egoístas, sobreprotegidos, caprichosos, con dificultades para socializar, malcriados… ¿Qué hay de cierto en todo ello y con qué evidencias científicas contamos para corroborarlo? Muchos son los estudios que ponen en jaque la mayoría de estos prejuicios, que corroboran que crecer con o sin hermanos no es mejor ni peor y liberan de sus estigmas a los hijos únicos y a los progenitores que deciden tener un solo descendiente.

La psicóloga americana Susan Newman, especialista en el tema y autora del libro Educar a un hijo único, lo dejó claro en uno de sus textos: “En los últimos 30 años muchos estudios refutan la idea de que es mejor o incluso necesario que los niños tengan hermanos y hermanas. Los hermanos no son automáticamente útiles, no son la panacea para los problemas de comportamiento ni necesariamente brindan un trampolín para el crecimiento emocional y social. Tampoco son una garantía de infancia enriquecida”. Dicho esto, analicemos algunos de los principales mitos sobre los hijos únicos:

¿Son más narcisistas?

El estudio alemán El final de un estereotipo (The End of a Stereotype: Only Children Are Not More Narcissistic Than People With Siblings), publicado en 2019 por Dufner, Back, Oehme & Schmukle y en el que participaron 2.000 adultos determinó que el estereotipo de que los hijos únicos son más narcisistas prevalece todavía en la sociedad pero es inexacto.

Aunque muchos sostienen que el hecho de ser criados sin hermanos puede fomentar y profundizar dichos rasgos, en este nuevo estudio no se hallaron evidencias de que los hijos únicos sean más narcisistas que aquellos que tienen hermanas y hermanos.

Una encuesta inicial de 556 participantes encontró que las personas, incluso los mismos hijos únicos, tendían a ver a los hijos únicos como más narcisistas que aquellos con hermanos. Luego, los investigadores analizaron datos de la Muestra de Innovación del Panel Socioeconómico, un estudio longitudinal representativo a nivel nacional de hogares en Alemania. Ese estudio incluyó 233 niños, hijos únicos y 1577 personas con hermanos. Las puntuaciones de los rasgos narcisistas para hijos únicos no fueron significativamente diferentes de las personas con hermanos.

“Analizamos un conjunto de datos amplio y representativo, tomamos en cuenta posibles confusiones y distinguimos entre admiración y rivalidad como dos dimensiones principales del narcisismo grandioso. Sin embargo, los resultados indican que los hijos únicos no son más narcisistas que los en cualquiera de las dos dimensiones e independientemente de si controlamos o no las covariables” señalaron los investigadores.

¿Son más inteligentes?

Sí pero no. ¿Qué significa esto? Pues que por un lado, diversas investigaciones han evidenciado que los hijos únicos tienden a ser más inteligentes y a obtener mejores resultados académicos que los que tienen hermanos. De hecho, un análisis de 115 estudios que examinan el nivel de inteligencia de personas con y sin hermanos concluyó que los hijos únicos puntúan más alto en test de inteligencia y obtienen mejores resultados académicos que la gente con varios hermanos o con un hermano mayor. Los únicos grupos que puntuaron más alto en inteligencia y resultados académicos que los hijos únicos fueron los primogénitos y aquellos con solo un hermano pequeño.

Pero por otro lado, esta diferencia en nivel de inteligencia tiende a aparecer en niños en edad preescolar y va disminuyendo con la edad hasta desaparecer en jóvenes en edad universitaria.

También se ha comprobado que los hijos únicos suelen tener mayor motivación y capacidad de adaptación a nuevas situaciones que quienes tienen hermanos. Algo que podría explicar por qué en general cursan más años de formación académica y ocupan, a posteriori, puestos laborales de mayor responsabilidad o estatus que las personas con hermanos.

¿Son más introvertidos?

Otro mito que la ciencia se ha ocupado de desmontar. Los hijos únicos ni son más solitarios ni tienen más problemas para hacer amigos. El estudio Are Only Children Missing Out? publicado en 2002 examinó las relaciones sociales de preescolares divididos en grupos de hijos únicos, primogénitos con un solo hermano, o hijos nacidos en segunda posición con un solo hermano. Los resultados evidenciaron que los preescolares que son hijos únicos tienen el mismo número de amigos y de la misma calidad que los niños de otros grupos.

Las investigaciones concluyen, por tanto, que la socialización de los niños no depende del número de hermanos que se tengan, sino de la cantidad de situaciones a las que uno se ve expuesto para relacionarse con otros y que son el resultado, sobre todo, del estilo de vida que propicien sus padres mas allá del ambiente doméstico. Además, suelen tener excelentes habilidades de lenguaje como resultado de la constante interacción con los adultos.