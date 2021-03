¿Son las mascotas un enemigo para el planeta?

En teoría, 10 toneladas de CO2 equivalen a las emisiones de dos autos conducidos durante un año, aunque niega las comparaciones: “¿Eso significa que si usted no tiene un perro o un gato, sí puede tener un todoterreno? Esto no tiene ningún sentido”, argumenta.

Para Okin, este argumento no se sostiene: “He viajado bastante por el mundo, constatando que algunas cosas que yo no consumiría, otras personas lo harían con placer”.

¿Su simpático can es más dañino para el clima que un SUV? Esta tesis iconoclasta no es unánime, pero igualmente los científicos piden a los amantes de los perros y gatos no mirar para otro lado: su animal tiene un impacto sobre el planeta.

