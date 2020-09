¿Son las cucarachas peligrosas para nuestra salud? ¿Qué enfermedades pueden transmitir?

Alergias. Aunque no es provocada por ningún patógeno, las alergias a las cucarachas son más comunes de lo que pensamos y pueden provocar asma, rinitis, picores, etc. Por lo general son sus excrementos y otros deshechos lo que provocan las alergias al ser inhalados, sobre todo por los más pequeños. Las picaduras o mordeduras, aunque son poco frecuentes, también pueden provocar alergias.

Lepra . Por suerte la lepra no se contagia muy fácilmente, sobre todo a partir de las gotículas cuando una persona estornuda o de las heridas abiertas, por lo que contraerla a través de una cucaracha es poco probable. Aún así, es posible, pues la bacteria que la provoca, Mycobacterium leprae, es muy común encontrarla en las cucarachas. Esta enfermedad causa llagas en la piel que, de no tratarse, pueden desencadenar desfiguraciones y causar daños en los nervios de las extremidades.

Las cucarachas en sí no transmiten enfermedades de manera directa, como pueden hacer, por ejemplo, los mosquitos o las garrapatas. Como no suelen picar o morder -aunque también es posible-, no son vectores, sino ‘transmisores mecánicos’, es decir, que transportan los patógenos de un lado a otro . Este transporte se puede hacer de varias maneras:

Aunque la fobia a las cucarachas puede ser irracional, lo que no lo es querer tenerlas lejos, pues, aunque no resulte fácil, también son capaces de transmitirnos enfermedades e incluso de provocar alergias.

