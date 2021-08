‘Son intocables y de esos aquí sobran’: Ricardo Lombana

¿Cómo se convence a un panameño de inscribirse en un nuevo partido sin darle nada a cambio?

Todavía quedan muchos panameños con dignidad, a pesar de la necesidad.

En un año recogió 40 mil firmas para su partido. Sumando el hecho de que en la elección de 2019 obtuvo 370 mil votos, más el desgaste del gobierno, ¿no ha debido ser más fácil y rápido constituir el partido?

Hay mucha gente que no quiere estar en partidos… pero eso no define su voto.

¿Quién lo financia a usted y al partido?

Contribuciones privadas, pero con nuestras propias normas, que son más estrictas que las permitidas. No hay donaciones anónimas ni de empresas ligadas a escándalos, y hay límite en el monto.

¿Cuántos donantes van?

Como 100. Y tenemos una cuota no obligatoria de los miembros, de $1 al mes.

¿Eso da para el chicle y para qué más?

Para un par de gorras, ja, ja.

Su respuesta a quienes le cuestionan que esté haciendo un partido después de criticarlos tanto.

Yo no critiqué a los partidos por ser partidos, sino por convivir con la corrupción. Me toca demostrar que es posible. El partido es una necesidad para pelear en igualdad de condiciones.

Ahora que recogió firmas, ¿qué puede asegurar que quiere el panameño?

Volver a creer en alguien, tener trabajo, que no le roben y que no le mientan.

Su gran lección de estos meses.

El país necesita gente que no se rinda.

Si estuviéramos en 2024, ¿que haría distinto y qué no volvería a hacer?

Además de una lista de compromisos, presentaría un plan de gobierno. Aunque nadie lo lea. Y hubiera insistido más en una alianza con Ana Matilde Gómez.

¿Cuál sería su criterio para elegir vicepresidente, tomando en cuenta que acabó peleado con el suyo?

Me gustaría que fuera una mujer. Yo no estoy peleado con él.

Pero él sí con usted… o ‘distanciado’.

Hablaré con él a ver qué pasa.

¿Usted va a ser el candidato o, una vez formado el partido, harán primarias?

Habrá primarias para presidente.

Y, ¿para los demás cargos?

Será opcional.

¿Cómo se evitará que infiltrados o tránsfugas se apropien de los cargos?

Sin hacer primarias, ja, ja.

¿Qué diferencia hay entre su partido y el CD con el que ganó Martinelli, si ambos son partidos de una sola cara?

CD se hizo a partir de una chequera. Este lo construimos ciudadanos desde cero.

¿Por qué usted es diferente al Martinelli de 2009? Ambos eran los ‘honestos’, la esperanza…

No tengo ninguna similitud con él. Ni ayer ni hoy ni mucho menos mañana.

Si tuviera a Molinera como aliado, ¿le daría la Lotería, el Ministerio de Gobierno, la Gobernación o todas?

Jamás me aliaría con un partido que se cree dueño de las instituciones del país.

O sea, que no se aliaría con ninguno…

Si se purgaran, quizá. Si meten presos a sus maleantes, quizá.

¿Apoya la constituyente por principio o si llega al poder pasará al olvido?

Será mi primer acto de gobierno.

Los cinco cambios más importantes que le haría usted a la ‘Constitución’.

Reduciría el tamaño de la Asamblea; acabaría con los pactos de impunidad entre diputados y magistrados; incluiría la segunda vuelta electoral y la revocatoria de mandato, y prohibiría que los diputados puedan manejar fondos públicos.

¿Qué papel desempeñaría en su gobierno su exjefe Freddy Humbert?

¿Por qué tendría que jugar un rol?

Lo más grave de la renovación del contrato a Panama Ports.

Que la negociación estaba hecha antes de que se reunieran para discutirla, que no sabemos quién negoció por Panamá y que, a cambio de 25 años más, nos darán dos reales. Son intocables y de esos aquí sobran. Aquí todo el mundo es intocable, a menos que te robes una iguana.

Ahora, las tres dudas que deberían responder sobre ese contrato.

Por qué no publican ni la auditoría ni la resolución que autoriza la renovación, por qué el Canal estuvo ausente y por qué el contralor habla de vender las acciones.

Con Panama Ports, sumó puntos con el país. ¿Qué más tiene en el tintero?

Es difícil escoger, porque todos los días hay un nuevo escándalo que queda en la impunidad.

Minería: ¿quién gana?

Los dueños de la minera y los negociadores. Este país depende de asegurar sus recursos naturales; la minería va contra nuestra esencia. Y sobre los empleos, Costa Rica demostró que cuidando su ambiente también puede generarlos.

NG Power: ¿donantes cobrando favores?

Y desde siempre.

Proyecto que devuelve el 100% de la inversión turística en créditos fiscales al inversionista. ¿Incentivo real o la reactivación económica justifica todo?

Qué rico que te incentiven con plata de todos cuando todos estamos limpios. ¿Y con el 100% y transferible? Negocio redondo. Primero reactiven al micro y pequeño empresario, que es el que se está muriendo de hambre.

¿Por qué tan poca gente se atreve a cuestionar a este gobierno? ¿Miedo a represalias o intereses personales?

Las dos. Mucha gente tiene la boca llena y el PRD da miedo. Desde siempre.

Deuda sube, PIB baja. Planilla aumenta, inversión extranjera se reduce. ¿Cuál es la estrategia?

Sangrar al país para ayudar a unos pocos. Es la estrategia del “buen gobierno”.

Abusos en el aeropuerto de Tocumen. ¿Dónde está Iván Eskildsen?

Modelando sombrero pintado.

Si a Héctor Alexander y a Eskildsen no los oyen, ¿por qué siguen en el poder?

Tal vez no los oyen, porque no se atreven a hablar más alto. O tal vez ya renunciaron, pero como no hay presidente nadie ha recibido la carta.

Retenes y discrecionalidad en la Policía. ¿Reflejo de militarización?

Autoritarismo puro. Que viva el PRD.

Vacunación clandestina. ¿No hay pruebas o quieren proteger a alguien?

Obvio que protegen a alguien, como siempre. No sé qué ha sido más clandestina: si la vacunación o la investigación.

¿Caraballo puede ser independiente si de Cortizo depende su designación?

Si tu cargo no es fijo, tu independencia está comprometida. Esa es la verdad.

Corte o Asamblea: ¿cuál está peor?

Las dos, pero un país sin justicia está destinado al fracaso.

¿Por qué la Asamblea es tan mala si solo se reeligieron 15 diputados?

Porque de los que llegaron nuevos, muy pocos llegaron a hacer la diferencia.

Si usted fuera presidente, ¿cómo evitaría el chantaje de los diputados?

Jamás negociaría nada ilegal.

No solo lo ilegal es impresentable…

Así es. Los confrontaría con apoyo de los ciudadanos.

¿Cuántos diputados ‘independientes’ son independientes de verdad?

Vásquez, Silva y Broce.

En una palabra. Nito Cortizo.

Actorazo.

Gaby Carrizo.

Niño con juguete nuevo.

José Alejandro Rojas.

Superpoderoso.

Paco Sucre.

General. Firmes, ¡ya!

Ricardo Martinelli.

Peligroso.

Crispiano Adames.

Sinvergüenza.

Benicio Robinson.

El papá de los sinvergüenzas.

¿Ha visto más impresentables en la política o en la sociedad civil?

En ambos. Y se alimentan entre ellos.

Tres funcionarios actuales que usted nombraría en su gobierno.

Paso.

¿No salva a ninguno?

Erika Mouynes y Eduardo Ortega.

¿Quién lo odia más que Raúl Pineda?

Zulay Rodríguez.

¿Por qué esa fijación?

Pregúntale a ella.

El papel del contralor en el gobierno.

Facilitarle las cosas al PRD y sus socios.

Escándalos que no debemos olvidar.

Senniaf, ventiladores, planillas de botellas, vacunación clandestina… tantos.

Ministros consejeros. ¿Se queda con Eyra Ruiz o con José Alejandro Rojas?

Ninguno. Con consejeros así, mejor no tenerlos. Además, ese cargo no existe.

Paco Sucre, ¿tan poderoso como parece o este avión no tiene piloto?

Ambas cosas. Ante la ausencia del piloto, el general se creció.

Cortizo: ¿tira la piedra y esconde la mano o desconectado de la realidad?

Ojalá fuera lo segundo. Pero es difícil de creer que no está al tanto de todos los desmanes que ocurren.

Cortizo dice que no ve noticias para no desenfocarse. ¿En qué está enfocado?

Ojalá supiéramos, porque es un rosario de acciones desenfocadas. ¿Qué puedes esperar de alguien que dice que hay que hacer una estatua para combatir la pandemia o que se disfraza de inversionista paseando en bicicleta en Bocas del Toro?

El poder de Martinelli en el gobierno.

Proporcional a su chequera.

¿Lo ve corriendo o inhabilitado?

Lo veo corriendo.

¿Cómo se ve en una elección contra él?

Estoy listo. Pasado contra futuro.

Y, ¿aquello de ‘mejor malo conocido que bueno por conocer’?

En cualquier país medianamente decente, él no sería candidato, no tendría partido y no estaría libre.

Panameñista y el CD de Rómulo: ¿aliados o solos?

Los veo muy juntitos últimamente.

¿Y si Yanibel Ábrego se queda con CD?

Ese no es problema mío, es problema de Rómulo. Por lo menos hay tik tok.

Como va este gobierno, ¿cuántos chances tiene de repetir el PRD?

Áquí todo es posible. Lastimosamente.





