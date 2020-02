¿Son efectivos los suplementos de colágeno para las articulaciones?

De lo que no existen evidencias científicas es de la eficacia de los suplementos de CH para prevenir las lesiones deportivas, por lo que, en caso de presentar molestias en las articulaciones , ya sea a causa de la artrosis o de una lesión deportiva, es recomendable no automedicarse y acudir al médico antes de tomar ningún tipo de suplementación alimentaria.

Hacia esta dirección apunta el artículo “Colágeno hidrolizado para el tratamiento de la osteoartritis”, publicado en la Actualidad en Farmacología y Terapéutica en septiembre 2018, donde se asegura que “diversos estudios, tanto in vitro, in vivo como clínicos han demostrado que la ingesta de CH es capaz de estimular la regeneración de colágeno tisular y de la matriz extracelular del cartílago”.

Según esta teoría, sólo se necesitaría suplementarse si a través de la dieta no se ingirieran las suficientes proteínas, algo que suele ocurrir en las personas de la tercera edad. Pero para solucionarlo, podría suplementarse con cualquier proteína que tuviera los mismos aminoácidos que compone el colágeno, no necesariamente colágeno en sí.

