son de Huawei y Samsung y cuestan menos de 200 euros

Aunque los smartphones son los indiscutibles favoritos de nuestro día a día, no son los únicos gadgets de los que hacemos uso. De hecho, los wearables pisan cada día más fuerte (sobre todo si hablamos de los favoritos de los usuarios, los auriculares bluetooth) y parece que, poco a poco, van imponiéndose como las herramientas techies más deseadas para añadir a la lista de deseos del Prime Day, el Black Friday o la Navidad. Claro que esto no significa que otros, como los portátiles, los ebooks o las tablets, hayan dejado de triunfar entre los usuarios.

