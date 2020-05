Son colmenas… Ed Sheeran quiere ser apicultor

Ed no es ajeno a la construcción de nuevos proyectos en su propiedad, ya que el paisaje de cinco propiedades también cuenta con su propio pub con un túnel que lo conecta a su casa. Y el año pasado, se informó que el cantante de ‘Shape of You’ planeaba construir un retiro de “contemplación y oración” en el terreno.

Una fuente le dijo al periódico The Sun: “Ed colocó una colmena de madera en el borde de su propiedad. Ya tiene otros productos en crecimiento y algunos animales, así que claramente está disfrutando la idea de ese estilo de vida”. El creador de ‘Castle on the Hill’ ya tiene cabras y pollos en su finca, así como un huerto para árboles frutales e invernaderos para cultivar sus propios vegetales.

