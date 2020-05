Son bendiciones… Dundunsua, ¡bebé en camino!

#FamaDD El popular personaje de redes sociales Dundusuá compartió en sus redes que viene una bendición en camino. En un live aconsejó a las mujeres no convertir su cuerpo en tumbas de bebés y tenerlos sin importar lo que digan los demás.

En ese mismo directo mencionó que a ella la aman, porque no paga para que estén con ella. Y que aunque no trabaje, ella vive de fe, y que su bendición sí tiene padre. Además no sufran por ella, porque vive su vida feliz, y está bajo la cobertura divina. No vive de pensión sino por el favor de Dios.







