¿Somos sol amigos o algo más? Claves para distinguir una amistad de un enamoramiento

El amor necesita más tiempo. En una relación de amistad se comparten momentos concretos y se ven como algo flexible. Si un día no se puede quedar y hay que retrasar un encuentro o bien si tenemos que pasar días, semanas o incluso meses sin ver a un amigo, no suele ocurrir nada y se da por válido sin hacer mella en la relación. Sin embargo, la relación de amor es mucho más intensa: hay una necesidad de regularidad en los encuentros, de saber que el otro estará ahí para nosotros mañana y la simple idea de interrumpir la relación o dejar de ver al otro aunque sea temporalmente se vive de manera dramática.

Donde hay amor hay amistad, donde hay amistad no hay amor. O al menos, no más amor que el fraternal. En una relación de pareja se da por sentado que se establece una relación de amistad entre ambas partes sin embargo, la amistad no implica nunca amor al estilo de una pareja.

You May Also Like