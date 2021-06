Somos Préndelo Panamá | La Prensa Panamá

Luego de tres años de trabajo, el proyecto que iniciara en el LLAC es uno de los seis proyectos escogidos a nivel mundial para formar parte de The Resolution Project en 2021 Virtual Social Venture Challenge, versión Global. The Resolution Project es una organización mundial sin fines de lucro, que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo del liderazgo juvenil a través del emprendimiento social colaborativo.

