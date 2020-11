“Somos dos padres que hemos perdido un hijo”

“ No hemos vencido al terrorismo . La utilización del terrorismo por el extremismo islamista seguirá mucho tiempo, no sé cuando lo superaremos. Pero lo primero que tenemos que hacer es ‘aguantar’ (en español). Su primera victoria sería que perdiéramos nuestra sangre fría”, agrega.

“Yo me llevaba de maravilla con mi hija. Ese es un consuelo que Azdyne no puede tener. Él se pregunta qué pudo hacer mal. Aunque no tenga sentimiento de culpabilidad, los otros se encargan de que lo sienta, con la mirada que la sociedad tiene sobre ellos “, explica Salines.

Animour hacía meses que no hablaba con su hijo, un chaval sensato, un estudiante modelo, un joven obediente que tenía como máxima no decepcionar a su padre. Pero que tomó el viraje equivocado de la vida , comenzó a frecuentar a clérigos radicales y, tras un paso por Siria, acabó cometiendo la barbarie de aquel 13 de noviembre.

“Para Azdyne fue importante que no le tratara como un enemigo, porque las miradas de la policía, de sus vecinos, de la sociedad son duras de aceptar para él”, señala Salines, que insiste en que “el padre de un terrorista no es un terrorista “.

