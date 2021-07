Somos constelaciones | La Prensa Panamá

El 2020 fue un año complejo que nos dio grandes lecciones en todas las áreas de nuestras vidas. En lo personal, entre los retos y metas que me impuse fue aprender más sobre cómo incidir en las políticas públicas y cómo impactar en la sociedad.

Es así que llegué al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC), experiencia que transforma mi manera de ver cómo lograr incidir como ciudadana y el impacto social que podemos lograr. Se trata de una experiencia que trasciende la transmisión de conocimientos y promueve el aprendizaje activo a través de la práctica y la experimentación. Es una de las experiencias más satisfactorias que he tenido. Además de brindarme conocimientos sumamente valiosos, por lo que estaré agradecida de por vida, me dio la oportunidad de conocer a agentes de cambio de todas partes del país.

Cómo si fuera poco, me ofreció la ocasión de trabajar con siete estupendos chicos y contar con el apoyo de mentores de gran experticia en lo ambiental. Junto a ellos, ideamos y desarrollamos el proyecto “Amigos en movimiento por la biodiversidad e incidencia ambiental” (AMBIA), dirigido a niños de comunidades apartadas, quienes no tienen usualmente acceso a educación ambiental. Para este proyecto, desarrollamos una metodología didáctica basada en tres componentes: conocer, hacer, ser. Nos basamos en estos pilares, pues, como nos enseñó el LLAC, el conocimiento no es nada si no es llevado a la acción.

Con este proyecto, perseguimos tres objetivos específicos: fortalecer el conocimiento del medio ambiente en los niños, permitiéndoles comprender los problemas ambientales en su comunidad; aumentar las actitudes pro ambientales, tanto de los niños, como de los padres de familia, e incrementar el acceso a la educación ambiental.

Confieso mi temor y escepticismo en un inicio en cuanto a cómo llevar estas clases y actividades a áreas de difícil acceso, como nos habíamos planteado, más aún debido al distanciamiento social y en vista de que hasta las clases del Meduca habían sido suspendidas. Me preguntaba: “¿cómo vamos a ser capaces de lograrlo?”

El 10 de diciembre del 2020 se graduó la primera generación de eco-héroes junior, niños entre 7 y 12 años de la escuela El Cristo, en Olá, provincia de Coclé. A pesar de todos los retos, luego de mucho esfuerzo, investigación y trabajo, pudimos ver que el proyecto que habíamos creado era realmente efectivo y que había tenido un gran impacto en la vida de los niños y en la de sus familias. Obtuvimos una mejora en la aplicación de prácticas ambientales, según la evaluación que hicimos, de un 25.51%. Ello nos demostró que sí se pueden hacer proyectos efectivos a distancia, aun en áreas apartadas de nuestro país. Sólo hay que poner un poquito de amor y mucho trabajo para hacerlo posible. El esfuerzo de los miembros de AMBIA se vio recompensado con la obtención del primer lugar en la presentación de los proyectos del LLAC 1.0 2020. Fue una gran lección. Me enseñó que no importa qué tan lejana sea la meta, con suficiente esfuerzo y trabajo en equipo, es posible lograr lo que nos propongamos.

En lo personal, del LLAC me llevé muchas cosas. Profundicé mis conocimientos en áreas ambientales y en incidencia en políticas públicas. Aprendí cómo diseñar e implementar un proyecto que tenga un real impacto en la sociedad y lo importante que es utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor para incidir en cualquier lugar, aún cuando nos separen grandes distancias. En especial, aprendí que el trabajo es la llave para que todo se haga posible. La frase que se me viene a la cabeza cada vez que pienso en el LLAC es la de nuestra mentora Nivia Castrellón: “Más que ser estrellas, debemos aprender a ser constelaciones”. Y es totalmente cierto. Al tener el placer de trabajar con mis compañeros Yamileth, Maurielka, Debbie, Marvin y Sarah, con la orientación de nuestro mentor Anthonier Hinestroza, valoré mucho más esta frase. Pude ver los resultados que logramos cuando trabajamos y brillamos como constelaciones. Nada sustituye la inteligencia colectiva.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana y miembro de AMBIA