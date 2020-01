Sombríos mecanismos de consumo global

Plantea Lindstrom que algunas empresas no te animan a estar más sano porque es importante hacer ejercicios con regularidad o tener una permanente higiene corporal adecuada, sino que nos alimentan de miedo e inseguridades nuestras mentes al indicarnos qué terrible sería ser una persona con sobrepeso o cómo conseguirás novia si tienes un aliento raro. Después de leer esta obra de Lindstrom uno ve con otros ojos los anuncios comerciales que abundan en los canales de televisión, en gigantes vallas de calles concurridas, en nuestros correos electrónicos y un largo etc.

