Soluciones financieras para la urgente reactivación de las Mipymes

A diferencia de los competidores, Banco Delta no requiere que sus clientes tengan estados financieros o declaraciones de renta, porque se encarga de levantar esa información para determinar si estos pueden hacer frente o no a una obligación sin sobreendeudarse.

Banco Delta se especializa en ofrecer financiamiento a negocios y empresarios independientes que regularmente no son atendidos por la banca tradicional. Trabaja con una metodología que le permite analizar a una empresa que no tenga estados financieros, por medio de evaluaciones socioeconómicas, para determinar su situación y capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Hay que ayudar e impulsar a las Mipymes porque no existe ningún país en el mundo de economía liberal que no dependa de manera significativa e insustituible de ellas, tanto en el aporte económico como en el del empleo. De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, las Pymes latinoamericanas tienen una importante influencia en la creación de tejido social, y se calcula que cerca del 60% de latinoamericanos trabajan en empresas de cinco o menos empleados.

You May Also Like