solsticio, eclipse solar y caminatas espaciales

La luna de fresa lleva este nombre gracias las tribus algonquin de nativos americanos, ya que esta luna llena era su signo para cosechar fresas silvestres, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac. Sin embargo, esta luna tiene otros nombres en otras partes del mundo. En Europa, se le llama luna de miel, luna de aguamiel o luna llena de rosa. En el hemisferio sur, se le conoce como luna de roble, luna fría o luna de noche larga, según EarthSky.org.

«Pero no ocurre un eclipse total, es decir, la Luna no bloquea completamente el disco visible del Sol porque la Luna está más lejos y su tamaño aparente en el cielo es [ligeramente] más pequeño que el Sol. Esto significa que un pequeño anillo de anillo del disco solar es visible alrededor de la Luna».

