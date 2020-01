“Solos no podemos”, dice Juan Guaidó en Davos

“Ya no estamos hablando de reconocimiento como hace un año sino de acciones y la gran oportunidad que tenemos hoy es lograr consolidar, no solamente el reconocimiento diplomático, sino la presión necesaria para hacer frente a una dictadura”, aseguró.

“Venezuela no es un país en guerra. No oímos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres”, aseguró.

VIDEO | Presidente (E) @jguaido en el Foro Económico Mundial: Nosotros no nos vamos a detener, si tenemos que saltar muros lo haremos. Hoy solos no podemos, enfrentamos a un conglomerado internacional criminal, necesitamos hoy de su ayuda. #AgendaInternacionalDavos pic.twitter.com/xi81seYn7u

