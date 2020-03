Solo un tercio de españoles duerme las horas necesarias los días laborables

También, y según datos de la SEN, entre un 20 y 48% de la población adulta española sufre , en algún momento de su vida, dificultad para iniciar o mantener el sueño y más de un 30% se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día muy cansado. A pesar de ello, se estima que más dos tercios de las personas que padecen problemas de sueño no buscan ayuda profesional.

You May Also Like