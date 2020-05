sólo un entrenador por jugador, vuelos directos, hotel común, partidos a tres sets…

No obstante, lo demás será notablemente distinto. A los tenistas no se les permitirá ir acompañados de su habitual séquito de entrenadores, fisioterapeutas, preparadores, amigos, agentes de prensa y demás: sólo habrá un entrenador en la pista. El resto del personal que necesiten los competidores los pondrá la organización. También se limitará la presencia de jueces de pista y recogepelotas.

You May Also Like