Solo #TodoPanamá puede salir adelante

Si lo que haces no te apasiona y no tiene propósito busca una nueva motivación sino te condenaras. Ni en pandemia esta premisa de vida ha cambiado; por el contrario, se ha reforzado con la alegría de encontrar en el camino que, quienes amamos este país, creemos en su gente y buscamos trabajar por él, somos más.

Iniciaba julio de 2020, como ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, desde marzo de ese año venía acompañando a hombres y mujeres de empresas que buscaban la mejor manera de sacar adelante a Panamá y los panameños de esta crisis que tan solo empezaba, pero que ya para entonces nos consumía en cuerpo y alma.

Como gremio, desde abril se trabajaba para presentar al gobierno en un plan de reapertura gradual y asimétrico que permitiera reactivar los empleos, el consumo y, por ende, la economía, todo esto sin impactar fuertemente la situación sanitaria. Individualmente, los medios de comunicación aportaban a que el conocimiento no se detuviera y que, dentro de sus posibilidades, se transmitiera a través de la televisión y la radio. Los hoteles prestaban sus cuartos y camas para hospedar aquellos que no podían recluirse en una habitación sin contacto, porque simplemente esta no es la realidad de nuestro país. Mientras que, el sector de alimentos y logística apoyaban al Gobierno Nacional a recopilar y distribuir víveres a diferentes ciudadanos que, producto del confinamiento, la restricción de movilidad y el cierre obligado de empresas, se encontraban con contratos suspendidos o ya empezaban a perder sus empleos.

Pasaba el tiempo, y el miedo de una sobrecarga y el posible colapso del sistema hospitalario paralizaba a las autoridades, ni hablar del desgaste y cansancio del personal médico. Mientras que, la desesperación consumía al sector productivo del país, primero por enfrentarse a lo desconocido y, segundo, un sector acostumbrado a la proactividad y la búsqueda de soluciones parecía no encontrarlas. Sin embargo, esto jamás nos detendría.

De esta manera, habrá quienes digan que las estrellas se alinearon o quienes argumentaremos que las fuerzas divinas actuaron, lo cierto es que cuando existen metas comunes, grandes cosas pueden suceder. Fue así como a mediados de julio de 2020, empezamos a reunirnos empresarios, médicos y científicos, profesionales de diferentes ramas, representantes de clubes cívicos y sociedad civil; todos teníamos un mismo norte, salir adelante de la crisis sanitaria, social y económica que nos ahogaba. Todos compartíamos un mismo propósito, solo que todos habíamos estado halando la carreta en diferentes direcciones.

Además, este grupo pudo tener contacto con agrupaciones similares de Medellín, Guayaquil y Montevideo, por mencionar algunas ciudades, que en un momento u otro de esta pandemia, lograron presentar casos de éxito por el trabajo conjunto realizado entre pares cuyo mayor interés era juntos salir adelante.

A raíz de este empoderamiento ciudadano, nace el 2 de agosto de 2020, #TodoPanamá, una iniciativa apolítica, cívica, empresarial y gremial que, de forma coordinada, desinteresada y solidaria, ha promovido medidas para detener los contagios en las comunidades, al tiempo que ofreció respuestas que mitigaran las consecuencias generadas por la pandemia sobre las personas y la economía nacional.

#TodoPanamá ha respaldado el trabajo de las autoridades de salud; así como, los gobiernos comunitarios. Primero en la atención temprana de los pacientes de Covid-19 en sus casas, a fin de evitar la propagación del virus y que estos no llegaran a los hospitales. Además, fue el artífice de la campaña #ElVirusloparasTú #ElVirusloparoYo, entendiendo que solo mediante el empoderamiento ciudadano podríamos tener una verdadera incidencia; de allí que, también, desde finales de agosto de 2020, frente a la evidencia científica aportada por el Comité Médico Asesor de #TodoPanamá, distribuyéramos pantallas faciales en estaciones del Metro y Metrobús; y sumásemos a movimientos similares que se formaron en Chiriquí, Veraguas, Colón y Antón por mencionar algunos.

Mientras que, hoy #TodoPanamá sigue impulsando y educando sobre la vacunación contra la Covid-19 a todos los niveles, mediante la campaña #VacúnateYVence, seguros que solo así venceremos este virus. Al igual que, se ha unido en apoyar un regreso seguro y gradual a las aulas de clases; ya que, luego de un año de trabajo, queda más claro que nunca que, el conocimiento es poder y vida; la ignorancia es atrevida, peligrosa y, en pandemia, puede causar la muerte. #TodoPanamá, a nivel personal, se ha convertido en una nueva motivación de vida, me apasiona, porque ha reunido a hombres y mujeres que se vieron frente al reto de superar la Covid-19 y continuamos luchando porque, la pandemia es tan profunda, que hoy supera la situación sanitaria y nos enfrenta a una realidad socioeconómica que ha dejado al desnudo todas las necesidades que tienen los panameños y por los las cuales tenemos que trabajar, a fin de superar y brindar, no solo a nuestros hijos y nietos, si no a #TodoPanamá, un mejor destino. Pero sobre todas las cosas, movimientos como #TodoPanamá, me llenan de propósito porque demuestran que, cuando los buenos nos unimos las adversidades se aminoran frente a la fuerza que busca el bienestar común. En otras palabras, o repitiendo una vez más, los buenos somos más y podemos sacar el país adelante.

Julio 2020 representaron 30 días que parecieron 12 meses, los primeros 15 días de agosto de ese mismo año, la Covid-19 se llevó a mi abuelo y una buena amiga. Sin embargo, me llena de satisfacción que hoy nos encontremos aquí con un proceso de vacunación activo, con personas que cada día creen más en la ciencia y con individuos que estamos dispuestos a continuar esta batalla en favor de la humanidad.

La autora es comunicadora





